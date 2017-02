Charts Japon : Resident Evil 7 entre en douceur

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 23 au 29 janvier 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Avec une livraison bien moins importante que les deux précédents épisodes, il ne fallait pas s'attendre à ce quetape du record, et on se contente donc de 187.000 exemplaires écoulés en boîte (version One dans les abîmes en passant), à mille lieux de(670.000) et même(400.000).Une prise de risque qui paiera ou non sur la longueur, et vu qu'on ne connaît pas les coûts de développement de cet épisode, difficile d'estimer à partir de quand il sera considéré comme un succès (l'éditeur en souhaite 4 millions, mondialement, d'ici le 31 mars).