Final Fantasy XV : Tabata évoque de nouveau la possibilité d'une version PC Final Fantasy XV : Tabata évoque de nouveau la possibilité d'une version PC

Ayant également accordé une petite interview auprès de Famitsu, Hajime Tabata a fait clairement part de son souhait de porter Final Fantasy XV sur PC. Si ce n'est pas encore officiel chez Square Enix, le producteur compte (en cas de validation de l'éditeur) rendre le jeu pleinement compatible avec les mods pour que les joueurs puissent créer leurs propres quêtes (entre autres).



Un souhait de plus parmi d'autres, et on vous rappelle d'ailleurs qu'un nouvel ATR aura lieu demain midi pour faire le point sur les prochaines MAJ, avec probablement quelques informations concrètes sur les deux premières extensions désormais datées (28 mars pour Gladiolus, juin pour Prompto).