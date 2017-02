[FY] Nintendo dans le vert avant la Switch

Alors que tous les regards sont désormais tournés vers la Switch, Nintendo fournit tout de même son rapport pour les trois premiers trimestres de l'année fiscale en cours, donc de avril à décembre 2016. Et on peut dire que pour une année assez morne coté sorties, le constructeur a pu assurer un bilan très honorable : l'équivalent de 850 millions d'euros en bénéfices nets (contre 335 millions en 2015) pour un CA néanmoins en baisse, en partie dû à la conception et production de sa prochaine console (et les jeux qui vont avec) qui commencera à faire rentrer l'argent dès le 3 mars prochain.Pour l'ensemble de l'année fiscale (arrêté au 31 mars) et en prenant en compte les frais d'une console à son lancement (expédition, publicité & co), Nintendo compte dégager 90 milliards de yen en profits (740 millions d'euros), contre 50 milliards pour la précédente année. Soit le meilleur bilan depuis 2010.Les chiffres à retenir (au 31 décembre 2016) :atteint 14,69 millions, soit la troisième meilleure vente de la 3DS. Le titre n'aura vraisemblablement aucun mal à atteindre la première place, tenue pour l'heure par(16 millions).- La 3DS fait 3,7 millions de ventes pour les fêtes, soit 100.000 de plus qu'en 2015.tape les 2 millions de ventes, dont plus de la moitié au Japon (plus d'un million là bas, uniquement dans la version boîte).- 1,32 million pourdont 580.000 au Japon.- 78 millions de téléchargement pour, dont 5 % d'acheteurs- 14,5 millions d'Amiibo & cartes vendus (contre 25,3 millions en 2015)Pour 2017, voici les choses (hors annonces surprises) qui peuvent rapporter plein de pièces d'or à la firme :- Lancement de la Nintendo Switch- The Legend of Zelda : Breath of the Wild- Mario Kart 8 Deluxe- Splatoon 2- Xenoblade Chronicles 2- Super Mario Odyssey- Fire Emblem Warriors- Fire Emblem Echoes (3DS)- Arrivée du online payant (oui, ça rapporte)- Fire Emblem Heroes le 2 février sur iOS et Android- Animal Crossing smartphone- Au moins un nouveau jeu smartphone