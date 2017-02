30 ans de Final Fantasy : Hashimoto promet qu'il reste des annonces en stock

On ne va pas se mentir : on attendait clairement autre chose de l'événement de Square Enix pour les 30 ans de, qui n'a donc pu fournir que des annonces minimes et pas toujours de grand intérêt pour les « consoleux », excepté la date deMais Shinji Hashimoto veut rassurer le peuple. Dans un échange effectué auprès du magazine Famitsu, l'homme déclare que ce n'est pas parce que rien n'a été montré qu'il n'y a rien en développement. L'événement des 30 ans était une « Cérémonie d'Ouverture » qui ne s'attardait pas que sur les consoles, mais il y a bien d'autres jeux en développement et qui n'ont pas encore été annoncés.Rappelons que des rumeurs évoquaient une compilation « FFI à IX » pour la PS4 et la Vita, une trilogie Remaster desur PS4, ou encore la possibilité d'une sortie depour la fin d'année, même si ça semble un peu mort pour le coup.Petit rappel des annonces lâchées durant l'événement (hors Mugs, goodies & co) :sortira le 11 juillet en Europe sur PS4.- Dates des deux premières extensions de- Un DLC gratuit « Balthier » pourest dispo au Japon (smartphone).- Nouveaux persos pour le prochain(PS4 & Vita).- Sephiroth dans(PC & smartphones).Bonus : deux images de l'extension de FFXV consacrée à Gladiolus.