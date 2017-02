[FY] Electronic Arts toujours en grande forme [FY] Electronic Arts toujours en grande forme

Electronic Arts monte sur scène pour nous livrer ses résultats financiers qui comme d'habitude sont très positifs : pour le dernier trimestre de l'année (de octobre à décembre 2016), le groupe s'est offert un CA de 1,15 milliard de dollars, avec désormais une part du numérique toujours plus importante (685 millions). Pas de bénéfice en revanche mais une perte minime d'1 millions de dollars dû à de nombreux investissements qui porteront leurs fruits à un moment ou un autre.



Pas de quoi inquiéter les actionnaires : sur la totalité de l'année fiscale (de avril 2016 à mars 2017), le groupe compte engendrer 500 millions de dollars en bénéfices, sachant que 400 millions ont déjà été cumulés pour les trois premiers trimestres.



A noter :

- FIFA 17 est le jeu le plus vendu sur consoles de salon en 2016.

- Battlefield 1 s'offre le meilleur lancement de la franchise.



Pour l'avenir :

- FIFA 18 intégrera de nouveau le mode Aventure.

- Madden NFL18 passera enfin au Frostbite.

- NBA Live de retour en fin d'année.

- Nouvel UFC durant la prochaine année fiscale (avant fin mars 2018).

- 3 millions de ventes sont souhaitées pour la sortie de Mass Effect Andromeda.

- Star Wars Battlefront 2 toujours prévu en fin d'année (avec compagne solo).

- Retour de Need for Speed en mars 2018.

- Nouvelle licence de Bioware début 2018.