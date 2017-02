DanGanRonPa VR s'enregistre en Europe DanGanRonPa VR s'enregistre en Europe

Déjà disponible au Japon, la démo technique Cyber DanGanRonPa VR : The Class Trial (à l'attention du PS VR donc) devrait finalement arriver en Europe comme le suggère aujourd'hui l'organisme PEGI qui vient de référencer le jeu.



Une petite expérience de dix minutes, d'ailleurs offerte en exclusivité pour les abonnés PS+ au Japon, et qui entre dans le cadre d'une furieuse envie pour NIS America de pousser la franchise en occident, avec la compilation des deux premiers épisodes en mars sur PS4, le spin-off action en été (aussi sur PS4) et le troisième en fin d'année (traduit en français) sur PS4 & Vita.