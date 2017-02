T.Kimishima : Nintendo 3DS et Switch continueront de cohabiter (au moins un temps) T.Kimishima : Nintendo 3DS et Switch continueront de cohabiter (au moins un temps)

Le PDG de Nintendo, Tatsumi Kimishima, souhaite prévenir qu'il n'y a pour l'heure aucun intérêt à revendre sa 3DS. L'homme assure en effet que la petite portable cohabitera parfaitement avec la Switch, chose que l'on verra sur la longueur vu que l'entreprise est spécialisée dans ce type de déclaration très évasive, du genre lorsque Satoru Iwata nous promettait de nouveaux titres Wii après le lancement de la Wii U (alors qu'en fait rien du tout).



Reste que cette fois, il y a effectivement quelques arguments sur la table pour 2017, avec Mario Sports Superstars en mars, Fire Emblem Echoes en avril, Monster Hunter XX (mars au Japon), The Great Ace Attorney 2 (2017), Inazuma Eleven (2017), The Snack World (2017) et Dragon Quest XI en fin d'année sur l'archipel. N'oublions pas également Fire Emblem Warriors qui sortira simultanément sur Switch et 3DS, ou plus précisément New 3DS pour être précis.



Pour la Switch, on souhaite rassurer sur la faiblesse du line-up en promettant un suivi tout au long de l'année pour maintenir le « hype », tout en annonçant qu'il y a désormais plus de 100 titres en préparation sur la machine, en comptabilisant 70 éditeurs/développeurs.