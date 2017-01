Japon : clap de fin pour la Wii U Japon : clap de fin pour la Wii U

Malgré les nombreux bruits de couloirs, Nintendo a longtemps nier l'évidence avant de se résigner à confirmer la chose aujourd'hui : la Wii U est en train de vivre ses dernières heures au Japon avec l'annonce de la fin de production. RAS pour le moment coté occident, mais le site officiel US a déjà enlevé la vente de consoles reconditionnées.



Quoi qu'il arrive désormais, la console n'atteindra donc jamais ses 14 millions LTD depuis son lancement il y a un peu plus de quatre ans (13,59 millions au dernier recensement), et l'on continuera tout de même de se demander si la situation n'aurait pas été un poil plus favorable si le constructeur avait opéré un ajustement d'urgence sur sa politique tarifaire : aujourd'hui encore, le bundle avec Mario Kart 8 est vendu 299€.