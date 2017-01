Musou Stars prend du retard [JP] Musou Stars prend du retard [JP]

Attendu de base pour le 2 mars au Japon, Musou Stars sortira finalement quatre semaines plus tard, soit le 30 du même mois, et ce pour des besoins de polish de dernière minute.



Évidemment, cela ne nous concerne pas vraiment faute de date européenne mais pour les intéressés, rajoutons tout de même que quatre personnages supplémentaires viennent d'être confirmés par le magazine Famitsu : Arnice et Christophorus (Nights of Azure), Ayane (DOA & Ninja Gaiden) et Tokitsugu (Toukiden 2).