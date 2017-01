iOS & And : Animal Crossing encore reporté

La version smartphone d'a beau avoir un énorme potentiel commercial, Nintendo et DeNA ne souhaitent pas précipiter les choses. Et c'est donc ainsi que le titre se prend un deuxième retard en plein visage : auparavant prévu pour fin 2016 puis en mars 2017, le titre n'arrivera finalement que durant la prochaine année fiscale, donc en avril au mieux, et peut-être bien au-delà.En attendant, la firme se chargera de gonfler ses caisses dans deux jours avant le lancement sur iOS & Android de, en format F2P.