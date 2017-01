Horizon Zero Dawn est désormais GOLD Horizon Zero Dawn est désormais GOLD

Que ceux qui attendent Horizon Zero Dawn avec une vive impatience se rassurent : le titre n'a désormais plus aucune chance de se manger un report de dernière minute, les développeurs de Guerilla nous annonçant fièrement via Twitter le passage GOLD (hors éventuel patch Day One, comme de coutume).



Quatre semaines (+ 1 jour) nous séparent maintenant du lancement européen.