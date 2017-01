FFXII The Zodiac Age : la date de sortie FFXII The Zodiac Age : la date de sortie

Le leak des trophées de Final Fantasy XII : The Zodiac Age ne laissait finalement pas entendre une sortie proche, Square Enix annonçant un lancement japonais pour le 13 juillet 2017.



Espérons au moins que l'Europe accueille dans les mêmes eaux cette nouvelle version toute refaite et garnie de nouveau contenu (par rapport à celle sortie chez nous sur PS2), en plus d'ajouts inédits et diverses modifications.



UPDATE :

Ce sera pour le 11 juillet en Europe.