FFVII Remake : un visuel, et c'est tout

On commence à comprendre pourquoi il n'y avait pas grand intérêt pour Square Enix à mettre en place une retransmission de son event à travers le monde puisque même Final Fantasy VII Remake doit se contenter du strict minimum : un simple visuel, certes joli, mais sans rien pour l'accompagner.



Rendez-vous un jour prochain pour un trailer et si possible une date de sortie pour la première partie.