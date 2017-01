Pokémon S&L : près de 15 millions en 6 semaines Pokémon S&L : près de 15 millions en 6 semaines

Nintendo vient de lâcher l'information : Pokémon Soleil & Lune a atteint les 14,69 millions d'exemplaires vendus à travers le monde en 2016, en faisant le troisième jeu le plus vendu de la machine, juste derrière Pokémon X & Y (16,06 millions) et Mario Kart 7 (14,82 millions). Les chiffres étant arrêtés au 31 décembre, il se pourrait même qu'il soit désormais deuxième.



Plus important encore, six semaines (5 en Europe) ont suffit à placer cette nouvelle génération à la septième place de la franchise.



1. Pokémon Bleu & Rouge : plus de 31 millions

2. Pokémon Or & Argent : plus de 23 millions

3. Pokémon Diamant & Perle : plus de 17 millions

4. Pokémon X & Y : plus de 16 millions

5. Pokémon Rubis & Saphir : plus de 15 millions

6. Pokémon Noir & Blanc : plus de 15 millions

7. Pokémon Soleil & Lune : 14,69 millions (au 31 décembre 2016)



Nul doute que le titre atteindra la 5ème place, si ce n'est déjà fait, voir même au-delà sur la longueur.