UK : Lancement réussi pour Resident Evil 7 UK : Lancement réussi pour Resident Evil 7

L'institut Chart-Track livre son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière où l'on n'a toujours pas de chiffres mais des indications, avec notamment Resident Evil 7 qui prend le sommet et qui se place (niveau ventes) comme le troisième plus grand lancement de la série, derrière Resident Evil premier du nom et Resident Evil 5.



Coté Bandai Namco, on se contentera d'une 14ème place pour Tales of Berseria et une 24ème Digimon World : Next Order.



Enfin, parmi les indécents succès, GTA V se maintient dans le trio de classement, faisant même 10 % de plus par rapport à la semaine précédente.



1. Resident Evil 7

2. GTA V

3. Kingdom Hearts 2.8 HD

4. FIFA 17

5. COD Infinite Warfare

6. Rocket League

7. Battlefield 1

8. Yakuza 0

9. Watch Dogs 2

10. Steep



11. Mafia III

12. WWE 2K17

13. Overwatch

14. Tales of Berseria

15. Final Fantasy XV

16. Pokémon Soleil

17. Skyrim Special Edition

18. Minecraft Xbox Edition

19. LEGO Star Wars VII

20. Guitar Hero Live