FFXV : nouvel ATR le 2 février

Peu après sa récente MAJ,aura droit à un nouvel ATR ce jeudi 2 février à 20h00 heure japonaise (donc midi chez nous). On nous promet de nouvelles informations sur les prochains ajouts qu'ils soient gratuits ou payants, avec la présence de Hajime Tabata, Akio Ofuji (marketing) et un message vidéo de la part d'une personnalité surprise. Sakaguchi ? Nomura ? Benoît Hamon ?Bref, il y a de toute manière de quoi parler vu le nombre de choses en attente et l'on en profite pour rappeler qu'un autre RDV tombera demain : la cérémonie pour les 30 ans de la franchise, avec selon les rumeurs quelques annonces d'importance.