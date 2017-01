Une grosse MAJ pour Dead Rising 4

Capcom a pour but de vendre 2 millions deavant le 31 mars et si l'on ignore pour le moment quels sont les premiers chiffres concrets à travers le monde, particulièrement sur PC, l'éditeur compte bien offrir un petit boost avec l'annonce d'une grosse MAJ... prévue aujourd'hui même.Outre les habituels correctifs, le jeu offrira maintenant deux nouveaux modes de difficulté pour baisser la durabilité des armes et le potentiel « médical » de la nourriture, mais également rehausser la force des opposants. Cinq costumes deseront également refilés gratuitement, comme ça tranquille.Enfin, pour les intéressés, une version d'essai sera proposée avec une heure de gameplay maximum (solo comme multi) avant un arrêt brutal et l'invitation à acheter le jeu complet, sachant que votre sauvegarde pourra être transférée.est disponible depuis début décembre sur PC (Windows Store) et Xbox One sous contrat d'exclusivité temporaire. Une version Steam arrivera en mars, et rien n'empêchera Capcom de livrer une édition PS4 en fin d'année.