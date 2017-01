GalGun fait son trou en occident

Inti Creates a vraisemblablement eu le nez fin en souhaitant sortir la franchiseen occident : le groupe nous apprend que l'épisodea franchi les 100.000 ventes à travers le monde.Cela semble évidemment bien faible au regard des AAA mais on parle ici d'un jeu à petit budget, et qui surtout rencontre un joli succès d'estime en Europe et aux USA puisque sur le chiffre indiqué, les ventes japonaises représentent moins de 20 %.Le titre est disponible depuis l'été dernier sur PC/PS4/Vita, et une version VR est désormais en chantier, sans date pour le moment.