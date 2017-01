Pillars of Eternity 2 : c'est bon, c'est financé

Et voilà, il aura donc fallu moins de 48h àpour réussir son financement sur la plate-forme FIG, avec désormais plus d'1,1 millions de dollars en poche sachant qu'il reste encore 28 jours de campagne, et donc largement la possibilité d'exploser le compteur du premier épisode, qui avait réussi à taper à 4 millions.Nul doute que l'équipe d'Obsidian ne tardera pas à rajouter des paliers supplémentaires pour motiver les troupes et offrir aux amateurs de RPG old-school un résultat aussi bon si ce n'est meilleur que le premier.Sortie prévue début 2018, exclusivement sur PC (pour le moment).