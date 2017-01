Dragon Ball Fusions : le patch Day1 détaillé Dragon Ball Fusions : le patch Day1 détaillé

C'est le 17 février que sortira enfin en Europe le RPG Dragon Ball Fusions, aux retours très élogieux depuis son lancement japonais et Bandai Namco souhaite signaler que vous aurez tout intérêt à avoir votre 3DS connectée au online pour télécharger le patch Day One vu son contenu.



Cette mise à jour ajoutera en effet gratuitement de nouvelles tenues et mouvements spéciaux, mais également 7 personnages jouables (incluant les transformations).



- Trunks (DB Super)

- Super Saiyan Trunks (DB Super)

- Black Goku

- Black Goky SSR

- Bejito SSD

- Zamasu

- Zamasu fusionné



Quelques images viennent illustrer tout cela.