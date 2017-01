Bandai Namco date son Tales of Festival 2017

Le mois de juin sera évidemment marqué par la tenue de l'E3 2017 mais Bandai Namco viendra s'immiscer un peu avant avec son eventqui se tiendra du 2 au 4 juin au Japon (au Yokohama Arena si vous êtes sur place).Attractions, goodies et concours de popularité seront au programme mais l'on y attend surtout du neuf pour l'avenir de la franchise, avec pourquoi pas une ou deux annonces, sachant que l'éditeur a déjà évoqué l'arrivée d'un épisode sur Nintendo Switch, sans que l'on sache encore s'il s'agira d'un portage, d'un épisode exclusif, ou tout simplement d'une future sortie conjointe avec la PS4 (et le PC en occident, comme de coutume désormais).D'ici là, vous pouvez vous attarder pleinement sur, officiellement disponible depuis aujourd'hui en Europe, sur PC et PlayStation 4.