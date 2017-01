Microsoft : le jeu vidéo en légère baisse, mais une entreprise toujours en grande forme Microsoft : le jeu vidéo en légère baisse, mais une entreprise toujours en grande forme

C'est Microsoft qui ouvre le bal des résultats fiscaux, couvrant le trimestre des fêtes donc de octobre à décembre 2016. Le problème pour nous est que le constructeur est toujours aussi évasif sur les chiffres, se contentant d'indiquer une baisse du CA de 3 % dans la branche JV par rapport à 2015, notamment dû à la baisse de prix des consoles et la fin des stocks de la Xbox 360. Petite déception pour le groupe donc quand on sait que la Xbox One S a rencontré un joli succès, et que les ventes de la marque sont en augmentation aux USA.



On apprend tout de même que coté dématérialisé, l'heure est au champagne avec plus d'un milliard de dollars de revenus sur un trimestre (cumulant abonnement, services et ventes de jeux aussi bien sur One que sur le Windows Store), soit une augmentation de 18 %.



Pas de problème en revanche pour lâcher les très élogieux chiffres de « Microsoft Corporation » (donc cumulant la totalité des secteur de l'entreprise) : 24 milliards de $ en CA pour la fin d'année, et un bénéfice en hausse de 3,6 % (au dessus des objectifs), soit 5,2 milliards de plus en poche. Tranquille.



Reste que le secteur JV s'apprête à vivre une année 2017 un peu difficile, presque à considérer comme une transition avec pour les trois premiers trimestres quelques cartouches mais pas des plus porteuses (Halo Wars 2, Sea of Thieves, Cuphead, State of Decay 2...) et tous les regards sont maintenant tournés vers le Projet Scorpio, dont les contours se dessineront plus en détails dans quelques mois (E3 2017 en juin).