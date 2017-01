YS VIII : nouvelles images PS4 YS VIII : nouvelles images PS4

Après la vidéo pas bien jolie (upload de stream oblige), voici maintenant une poignée d'images officielles pour la version PlayStation 4 de Ys VIII : Lacrimosa of Dana, montrant une version bien plus fine que sur PS Vita qui, sans non plus être mirobolante techniquement, aura tout de même droit au 1080p/60FPS ainsi qu'une option PS4 Pro.



Le lancement japonais est attendu pour le 25 mai et aucune date n'a encore été lâchée pour les pauvres européens.