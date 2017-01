Obsidian officialise Pillars of Eternity 2 Obsidian officialise Pillars of Eternity 2

Suggéré depuis un moment, Pillars of Eternity 2 est à présent officialisé par Obsidian qui passera de nouveau par une campagne de financement, cette fois via la plate-forme Fig, avec l'ouverture des comptes dans la journée. Selon Polygon, 1,1 millions de dollars seront souhaités mais l'on imagine que le plafond sera explosé comme avec le premier épisode, qui avait terminé à 4 millions pour un résultat clairement à la hauteur des attentes.



Suite spirituelle des RPG d'une autre époque type Baldur's Gate, ce deuxième épisode reprendra son scénario là où le premier s'est achevé, avec cette fois l'ajout de voyages à travers les mers, de tous nouveaux environnements, le retour de têtes connues mais également des PNJ qui auront droit cette fois à une gestion de leurs actions (selon l'heure, la journée, etc) pour permettre des quêtes dynamiques. Il sera en outre possible de transférer sa sauvegarde du premier, et donc voir certaines conséquences de vos décisions.



Pas de date pour le moment.