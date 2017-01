Charts Japon : Gravity Rush 2 pose sa pomme

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 16 au 22 janvier 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Et on commence avecqui sans briller peut se féliciter de faire bien mieux que le Remaster sur le même support : 75.000 contre 22.000 pour l'original (et 40.000 sur Vita).fait de son coté 40.000 ventes, ce qui reste mieux que le lancement de la version Wii U (34.000) mais bien peu au regard de la qualité du titre. N'est pas Kirby qui veut (ou Mario).Enfin, avec 56.000 ventes, on ne peut pas dire la tentative RPG deait porté ses fruits. Reste à voir ce qu'il en sera pour l'occident au printemps prochain.