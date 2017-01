Warner Bros sauve Avalanche Software Warner Bros sauve Avalanche Software

Détruit par Disney Interactive après la mise à mort de Disney Infinity, le studio Avalanche Software (*) que l'on pensait mort et enterré, d'ailleurs il l'était, vient de ressusciter par miracle grâce au groupe Warner qui récupère le PDG John Blackburn et une bonne partie des employés, sans que l'on sache combien (il y en avait 300 avant la fermeture).



Si l'on se doute que cela profitera à Warner pour LEGO Dimensions (vu l'expérience des développeurs), c'est presque avec sourire que l'on apprend que ce studio assassiné par Disney travaille maintenant… sur un jeu Disney. Pixar plus exactement d'ailleurs puisqu'il s'agit de CARS 3, dont le film sortira le 2 août. Warner Bros récupère en effet les droits d'adaptation, la firme de Mickey ayant annoncé l'année dernière avoir arrêté le développement des jeux sur consoles.



(*) A ne pas confondre avec Avalanche Studios (Just Cause).