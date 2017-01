Scorpio : et voilà qu'on parle bien d'une Next Gen Scorpio : et voilà qu'on parle bien d'une Next Gen

Hier, Digital Foundry nous livrait les specs et recommandations liées à la Xbox Scorpio via un document à destination des développeurs, indiquant quelques caractéristiques techniques (dont l'absence de eSRAM) ainsi que l'impossibilité pour un éditeur de faire un jeu exclusif à ce nouveau modèle, chaque projet devant également être sur Xbox One.



On savait que les documents en question dataient de l'été dernier mais il semble que les choses ont changé depuis comme le déclare ouvertement sur NeoGaf Thomas Mahler, l'un des développeurs de Ori and the Blind Forest. Ce dernier ne fait pas de détour en parlant de la Scorpio comme une « vraie Next Gen » néanmoins rétrocompatible avec tous les jeux Xbox One (et 360 ?) et pas une simple mise à niveau comme peut l'être la PS4 Pro. De quoi faire écho à quelques rumeurs qui évoquent également quelques changements de specs depuis l'E3 dernier mais nous n'en sommes pas encore là.



Bref, Thomas Mahler indique en tout cas que Microsoft devra faire un gros travail marketing pour faire comprendre au public qu'il s'agit bien d'une nouvelle génération pour que les gens sachent qu'il ne s'agit pas d'un modèle « Pro ». Un changement de cap plus ou moins surprenant si confirmé : fin 2017, la Xbox One aura quatre ans, et c'est le même nombre d'année qui a séparé la Xbox première du nom de la Xbox 360.