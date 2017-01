Malicious Fallen : la date européenne Malicious Fallen : la date européenne

Sony annonce que le lancement occidental de Malicious Fallen tombera finalement pour ce 21 février 2017, aussi bien aux USA qu'en Europe et toujours en exclusivité sur PlayStation 4.



Sorte de boss-rush, cet épisode sera ni plus ni moins que l'élément final de la franchise, réunissant le contenu des deux premiers sortis sur PS3 et Vita, tout en ajoutant des chapitres (et éléments de gameplay) qui serviront de conclusion à l'histoire.