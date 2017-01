Resident Evil 7 : le point sur les DLC Resident Evil 7 : le point sur les DLC

En plus du récent trailer de lancement pour Resident Evil 7, Capcom évoque maintenant officiellement l'arrivée prochaine des deux premiers DLC, payants et intégrés dans le Season Pass, en plus d'un épisode spécial qui sera lui refilé gratuitement pour tous.



En voici les détails.



Banned Footage Vol.1 (9,99€)

- 31 janvier sur PS4, 21 février sur PC & One

- Partie 1 : trouver un moyen de fuir une chambre fermée, sans que Marguerite Baker ne remarque à aucun instant que vous êtes sortis du lit.

- Partie 2 : survivre à une vague d'ennemis jusqu'au petit matin.

- Mode spécial : session de survie séparée de l'histoire principale (*)



Banned Footage Vol.2 (14,99€)

- 14 février sur PS4, 21 février sur PC & One

- Partie 1 : Survivre face à un jeu mortel mis en place par Lucas Baker.

- Partie 2 : Découvrir la vie de la famille Baker avant les incidents du jeu principal.

- Mode spécial : session de recherche pour trouver rapidement de la bouffe pour Jack. (*)



(*) Ces deux modes ne seront pas compatibles avec le PS VR



Not a Hero (gratuit)

- Printemps 2017

- Chapitre supplémentaire en dehors de l'histoire principale.