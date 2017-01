Scorpio : DF livre quelques infos techniques Scorpio : DF livre quelques infos techniques

Il y a quelques heures, Phil Spencer annonçait fièrement sur Twitter avoir pu se livrer à une petite session de jeu directement sur un build Xbox Scorpio. Le but était de faire baver les fans jusqu'à l'E3 mais c'était sans compter sur Digital Foundry qui a débarqué en trombe juste derrière pour lâcher une salve d'informations techniques, tirées de documents officiels à destination des développeurs mais sur lesquels le site a pu poser le regard avide.



Pour ceux qui se posent encore la question et qui voient la Scorpio comme une « Next Gen » (il y en a), sachez que comme Microsoft l'a annoncé il y a un an, la console sera bien l'équivalente d'une PS4 Pro en plus boostée, et non une nouvelle génération. Preuve en est de l'obligation, selon les dit documents, de ne développer aucun titre exclusif sur Scorpio, chacun devant également tourner sur Xbox One.



Les 6 téraflops sont de nouveau confirmer pour permettre une majorité de jeux en 4K « natif » là où la PS4 Pro doit souvent se contenter de 1440p ou 1800p ensuite rehaussé en 4K, même si certains développeurs pourront miser sur les résolutions dynamiques en fonction de la situation. Il sera également possible de délaisser la hausse de résolution (ou de laisser le choix) pour plutôt privilégier le rendu technique sur 1080p. L'autre gros changement par rapport à la Xbox One est la mise à la poubelle de l'eSRAM, petite astuce technique qui était malheureusement trop compliquée à exploiter pour la majorité des développeurs. On revient donc aux fondamentaux avec une mémoire unifiée de 320Go/s, contre 218Go/s pour la PS4 Pro (et 69,3Go/s pour la One standard).



Le « monstre » sortira en fin d'année, sans plus de précisions pour le moment et reste l'interrogation majeure : le prix.