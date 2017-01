Mass Effect Andromeda : le mode coopération bien présent dans la version EA & Origin Access Mass Effect Andromeda : le mode coopération bien présent dans la version EA & Origin Access

Hier, Electronic Arts officialisait l'accès anticipé de Mass Effect Andromeda sur Xbox One et PC, respectivement pour les abonnés EA Access et Origin Access. Dix heures de jeu à exploiter gratuitement dès le 16 mars prochain, sachant que le producteur a souhaité répondre à une petite interrogation des fans : non, il n'y aura pas de limite à la progression pour cette dizaine d'heures dans le scénario, et libre à vous également d'utiliser une partie de ce temps pour le mode coopération jouable jusqu'à quatre (évolution de la composante introduite dans le 3).



Le jeu complet sortira le 23 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en rajoutant que l'éditeur vient de signaler que coté PC (et contrairement aux précédents), une option pour régler le FOV sera présente dès le lancement.