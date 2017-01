PS4 : un ratio hardware-software record PS4 : un ratio hardware-software record

On savait qu'au 31 décembre 2016, Sony avait réussi à écouler 53,4 millions de PlayStation 4 à travers le monde mais le constructeur nous ajoute aujourd'hui le nombre total de jeux vendus sur la console (incluant physique et dématérialisé) : 401,1 millions.



Les deux chiffres permettent de constater qu'en l'espace de 37 mois, les joueurs PS4 possèdent en moyenne plus de 7 jeux (ratio de 7,51), en faisant un record dans l'industrie puisque battant de peu les deux précédents tenant du titre grâce aux jeux à moindre coût (indé) et les nombreuses offres sur le Store.



Lorsque la PS2 a atteint les 50 millions, les ventes de jeux tournaient à 308 millions (ratio de 6,2) et pour le même cap sur Wii, c'était 353 millions de jeux vendus (ratio de 7,1).