FFXV : l'encyclopédie arrivera bien en MAJ FFXV : l'encyclopédie arrivera bien en MAJ

Alors que Final Fantasy XV vient tout juste d'accueillir sa MAJ 1.04 intégrant le Festival Chocobo & Moogles (en plus de correctifs et d'ajouts pour le mode photo), le chantier se poursuit tranquillement du coté des équipes de Tabata.



Ainsi, le producteur vient de lâcher que l'encyclopédie pour référencer les monstres vaincus (avec faiblesse & loot possible) sera rajouté prochainement via une énième mise à jour. Un point supplémentaire parmi tout ce que l'on attend encore :



- Trois extensions solo

- Une extension multi

- Refonte du chapitre 13

- Patch PS4 Pro

- Et plein d'autres choses en rumeurs ou à l'esprit chez les développeurs (nouvelles zones, perso féminin jouable, etc)