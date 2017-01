Astroneer s'offre le cross-play PC & One

Gros succès sur Steam qui a attiré plus de 500.000 joueurs en un mois (selon les données de SteamSpy),poursuit sa carrière en Early Access avec une nouvelle MAJ d'importance puisqu'il est désormais possible d'y jouer en cross-play entre joueurs Xbox One et PC (sous réserve que vous tournez sous Windows 10).Ce jeu de survie jouable jusqu'à quatre en coopération est disponible depuis décembre sur les deux supports, pour 19,99€.