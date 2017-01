NieR Automata : nouvelles images NieR Automata : nouvelles images

Quelques images viennent de tomber pour le futur NieR Automata, illustrant en vrac les dernières nouveautés dévoilées via le magazine Famitsu et lors de la présentation du TaiPei Games Show 2017 (en Chine).



En résumé donc :

- Un niveau dans un parc d'attraction abandonné

- Un autre dans une cité engloutie

- Quelques montures

- Un juke-box dans la base de la résistance



Sortie toujours prévue pour le 10 mars prochain en Europe (le23 février au Japon) puis « plus tard » sur PC.