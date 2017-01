Deus Ex MD : date de la seconde extension Deus Ex MD : date de la seconde extension

Square Enix et Eidos Montréal nous évoque l'arrivée prochaine de la seconde et dernière extension de Deus Ex : Mankind Divided, qui sortira donc le 23 février sous le nom de « A Criminal Past ».



Ce chapitre servira de prologue au jeu précité, avec l'une des premières missions d'Adam Jensen qui va se voir transféré dans les tréfonds d'une prison de haute sécurité, dédiée aux criminels « augmentés », à la recherche d'informations sur un agent infiltré.



Plus qu'à en attendre le trailer.