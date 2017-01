Ultra Street Fighter II : le point sur le online Ultra Street Fighter II : le point sur le online

Capcom a fait une petite mise à jour du site officiel dédié à Ultra Street Fighter II, s'attardant sur le online avec notamment le retour de l'option permettant à d'autres joueurs de venir vous défier pendant que vous êtes tranquillement sur le mode Arcade, dont la progression sera évidemment mise en pause le temps que vous démontez l'intrus (ou inversement).



Outre le local sur le même écran, le multi utilisera donc le sans-fil pour des parties dans la même pièce ou directement le online avec matchs occasionnels pour s'entraîner tranquillement, et les matchs classés avec classements en plus des gains de PP (points de joueurs) et BP (points de bataille).



Quatre options seront disponibles :



- Match Rapide

- Match personnalisé

- Création de Lobby

- Match amical (avec des amis enregistrés)



Ultra Street Fighter II est prévu sur Switch, mais sans date de sortie pour le moment.