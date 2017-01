Mass Effect Andromeda : la version EA-Origin Access dès le 16 mars (10h de jeu) Mass Effect Andromeda : la version EA-Origin Access dès le 16 mars (10h de jeu)

Comme déjà annoncé, les abonnés aux services EA Access (Xbox One) et Origin Access (PC) auront droit à une version d'essai de Mass Effect Andromeda quelques jours avant la sortie, et les précisions viennent justement de tomber.



Cette « démo » pourra être obtenue dès le 16 mars (donc une semaine avant le lancement) et offrira dix heures de jeu avant sa coupure et l'invitation à acheter le jeu complet pour poursuivre votre partie via le transfert de sauvegardes.



Rappel du tarif pour les services en question : 3,99€ par mois, et 24,99€ par an, avec un accès illimité à la totalité des jeux de l'éditeur (sous réserve que chacun ait déjà quelques mois de carrière derrière lui).