I Am Setsuna dès le 3 mars sur Switch

Square Enix annonce que sa version Switch desortira bien pour le lancement même de la machine, à savoir le 3 mars, et ce quel que soit le territoire.Il faudra malheureusement, comme sur PS4, se contenter du dématérialisé et (même si ce n'est pas précisé) des sous-titres US. Rappelons tout de même que cette édition proposera un mode Colisée où les joueurs pourront s'affronter entre eux.