Dragon Ball Xenoverse 2 illustre son prochain DLC Dragon Ball Xenoverse 2 illustre son prochain DLC

Bandai Namco dévoile en images la prochaine MAJ de Dragon Ball Xenoverse 2 qui une fois de plus touchera tout le monde avec une partie gratuite, l'autre payante (et proposée dans le Season Pass).



Dans la gratuité, on aura donc droit à une rehausse du niveau Max, de nouveaux costumes/accessoires/attaques ainsi que de nouvelles possibilités de règles en tournoi. Ceux qui ont en revanche fait cracher la carte-bleue repartiront avec deux persos supplémentaires (Champa & Vados), un stage, un véhicule, 3 costumes de plus, 8 attaques, des emotes et enfin de nouvelles quêtes liées à DB Super.



Rappelons en outre qu'une version Switch arrivera pour ce printemps, ce qui reste un petit événement quand on sait que la Wii U n'a eu droit à aucune adaptation de la franchise (seule console de l'histoire de Nintendo à subir cet affront avec la N64).