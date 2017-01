Ultra Street Fighter II peut-être sur d'autres supports

Annoncé non sans surprise lors de la conférence Switch,pourrait bien ne pas rester une exclusivité définitive sur la future console de Nintendo, Yoshinori Ono évoquant la possibilité d'un portage sur d'autres supports si les ventes sont « extrêmement bonnes ». On imagine sans problème que cela arrivera même si les ventes sont moyennes mais cela nous permet au moins d'apprendre qu'il n'y a aucun contrat entre Capcom et Nintendo pour cette production.Cette nouvelle version basée surintégrera de nouveaux personnages mais aussi un tout nouvel équilibrage pour le rendre plus moderne tout en faisant plaisir aux nostalgiques. Pas de date de sortie pour le moment, mais un prix qui serait de 40€ si l'on en croit les bruits de couloirs (à confirmer néanmoins).