Un premier artwork pour le prochain PlayDead Un premier artwork pour le prochain PlayDead

Après avoir joliment marqué 2016 grâce à Inside, petit bijou disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, PlayDead amorce déjà la suite du programme en lâchant un tout premier visuel illustrant son prochain projet, en chantier depuis quelques mois.



Cela donne envie sans nous faire oublier qu'il faudra peut-être se montrer patient : concernant Inside, entre l'annonce du projet et sa sortie, il s'est écoulé six longues années.