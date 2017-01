Double Dragon IV dévoile son contenu Double Dragon IV dévoile son contenu

Arc System Works s'est souvenu que son Double Dragon IV surprise sortait dans 10 jours sur PC comme sur PlayStation 4, et a donc mis à jour le site officiel dédié pour livrer quelques informations intéressantes sur ce projet purement old-school pour faire plaisir aux fans.



Déjà, le contenu ne sera pas du tout le même qu'à l'époque. Le mode histoire restera proche de ce que l'on connaît (jouable à deux en coopération) mais une fois le jeu terminé, il restera des choses à faire puisque l'on débloquera déjà un mode Versus pour s'affronter à deux, avec une quinzaine de persos dont des ennemis (et d'autres à dévoiler) avec des move-sets différents du mode classique.



Mais ce n'est pas tout puisqu'il y aura également un mode survie où l'on progressera étage par étage, et sans continues. Plus vous avancez, plus vous débloquez de personnages (les 15 et plus ci-dessus), qui seront cette fois jouable dans le mode Histoire.



De quoi assurer une bonne replay-value pour les amateurs, en rajoutant que la version PS4 exploitera sa fonction Share pour pouvoir inviter un autre joueur en ligne qui n'a pas le jeu, mais avec deux restrictions : une heure maximum par joueur invité, et chacun doit avoir le PS Plus.