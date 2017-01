Switch : quelques petites infos supplémentaires (Miis, fonctions Share & comptes) Switch : quelques petites infos supplémentaires (Miis, fonctions Share & comptes)

Kotaku a demandé une interview auprès de Nintendo pour sa Switch, approuvé par ces derniers même si la moitié des questions sont restées sans réponse, le constructeur n'ayant rien à dire « pour le moment » sur :



- La Console Virtuelle

- La rétrocompatibilité Console Virtuelle

- Un éventuel système de trophées/succès

- La récupération de notre compte 3DS et/ou Wii U

- Les fameuses fonctionnalités online des jeux Nes/Snes à venir en fin d'année



Que de mystères. Mais il y a tout de même quelques bricoles qui ressortent, dont voici le résumé :



- Au lancement, le bouton Share ne servira qu'à enregistrer des screenshots à partager sur les réseaux sociaux. Il faudra attendre une MAJ pour l'enregistrement de vidéos.

- Les Miis seront toujours là, à la création de votre profil ou directement dans le menu de paramètres. Vous pouvez aussi le récupérer de la Wii U ou la 3DS via un Amiibo.

- Davantage d'options de création pour votre Mii et de nouvelles expressions. Mais suppression des points personnels (date de naissance, pseudo…) qui eux seront liés à votre compte, qui d'ailleurs pourra plutôt opter pour un simple avatar parmi une liste d'images proposées.

- Aucun service de streaming au lancement (dont Netflix) mais rien n'empêchera leur arrivée future via MAJ.

- Encore une fois, pas de region-lock pour les jeux, mais l'eShop sera directement lié au pays indiqué dans votre compte. Notez qu'il sera de cumuler 8 comptes par Switch, ce qui reste une bonne nouvelle pour éviter les déboires des fans de Store japonais sur Vita.