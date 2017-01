Charts US : Final Fantasy XV a fait le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise Charts US : Final Fantasy XV a fait le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise

L'information vient d'être lâchée par NPD : sans donner de chiffres précis, Final Fantasy XV effectue le meilleur démarrage de l'histoire de la franchise aux USA (sur le premier mois de ventes). Le titre fait 19 % mieux que Final Fantasy XIII (uniquement sur le marché physique) et a rapporté 54 % de plus que ce dernier (en comptant le dématérialisé, chose qui ne pouvait profiter à FFXIII à l'époque).



Hormis cela :

- Battlefield 1 a rapporté en décembre 10 % de plus que Star Wars Battlefront en 2015.

- Les ventes de Pokémon Soleil & Lune sont les meilleures de la franchise depuis Diamant & Perle en 2007.

- Call of Duty est premier pour décembre pour la neuvième année d'affilée



- Sur la totalité de 2016, les ventes PS4 & One sont en baisse de 7 %, malgré les lancements de la Xbox One S et la PlayStation 4 Pro. Baisse de prix oblige des modèles standards, le revenu total pour les deux supports est en baisse de 15 %.

- La 3DS a augmenté en 2016 ses ventes de 4 % par rapport à 2015.



1) Call of Duty : Infinite Warfare

2) Final Fantasy XV

3) Battlefield 1

4) Madden NFL17

5) NBA 2K17

6) Watch Dogs 2

7) GTA V

8) Pokémon Soleil

9) FIFA 17

10) Pokémon Lune