Ultimate Marvel VS Capcom 3 daté sur PC & One

Lancé sur PS4 juste après la tenue du dernier PlayStation Experience,se date maintenant sur Xbox One et Steam, et ce sera donc pour le 7 mars avec toujours un prix de 24,99€ pour profiter de ce « Remaster ». Notons qu'une version boîte est également au programme pour les deux consoles, mais uniquement aux USA pour le moment.De quoi dans tous les cas patienter jusqu'au lancement de, reboot prévu lui en fin d'année.