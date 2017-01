Switch : matchmaking, lobby et chat vocal passeront par l'appli smartphone Switch : matchmaking, lobby et chat vocal passeront par l'appli smartphone

Reggie Fils-Aime a lâché concrètement l'information : l'application « Switch » à venir prochainement sur smartphones sera essentiel pour l'utilisation du chat vocal et la création des lobby pour vos parties en ligne, et même le matchmaking.



Aucune raison concrète n'est donnée pour ce choix hautement surprenant, hormis le fait qu'il est plus « élégant » d'utiliser un smartphone qu'un micro-casque (…), mais l'on peut néanmoins se poser quelques questions. Le Président de NOA insiste en effet sur le coté indispensable de cette application… qui n'arrivera qu'en été 2017.



Et d'ici là ? Ne serait-ce que pour Mario Kart 8 Deluxe ? Et pour ceux qui n'ont pas de smartphone (si ça existe encore) ? Car si l'on peut relativement comprendre cette astuce de Nintendo sans pour autant l'approuver (économie pour la batterie de la Switch, limiter le chat-vocal chez les plus jeunes…), reste que l'on souhaite encore des détails concrets à pourtant 6 semaines du lancement.



A moins tout simplement qu'il s'agisse réellement de la seule et unique solution… en attendant le online payant en fin d'année.