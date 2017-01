Tekken 7 : la date en approche Tekken 7 : la date en approche

Après des semaines voir des mois d'attente, Katsuhiro Harada semble enfin prêt à lâcher l'ultime information concernant Tekken 7 : Fated Retribution : la date de lancement. L'homme a via son compte Twitter sous-entendu que cette information tomberait dans le courant de la semaine prochaine et à moins d'une modification dans le planning de Bandai Namco, la sortie se fera durant ce premier trimestre 2017.



Une sortie qui se fera en premier lieu sur PlayStation 4 et Xbox One, avant un portage Steam pour plus tard.