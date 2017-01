Resident Evil 7 adopte le ''Xbox Play Anywhere'' Resident Evil 7 adopte le ''Xbox Play Anywhere''

Quel que soit la destinée du Windows Store, l'histoire retiendra que le premier gros jeux tiers à intégrer le programme « Xbox Play Anywhere » est donc Resident Evil 7. L'information de dernière minute vient d'être lâchée par Phil Spencer et comme pour les autres titres, il vous suffit donc d'acheter la version PC sur le Store de Microsoft pour pouvoir ensuite télécharger la version Xbox One gratuitement (ou inversement).



Resident Evil 7 sortira le 24 janvier sur les deux supports indiqués ainsi que sur PlayStation 4 (avec bundle et compatibilité VR exclusive pour cette dernière).