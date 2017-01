Charts US : quelques chiffres de décembre Charts US : quelques chiffres de décembre

NPD laissant les constructeurs lâcher eux-mêmes leurs chiffres sans en dire plus (alors qu'ils ont toujours des données en stock), il faut exploiter des manières détournées pour avoir davantage d'informations, et c'est aujourd'hui le site WindowsCentral qui a pu se procurer quelques détails concernant le marché US en décembre dernier.



Ainsi, la Xbox One tape donc à 1.511.000 ventes, soit son meilleur mois sur ce marché depuis son lancement en novembre 2013. La progression est de 10 % supérieur à décembre 2015.



Le son de cloche est en revanche légèrement différent pour Sony puisque si la PS4 parvient à garder de peu la première place (1.568.000 ventes, dont 238.000 PS4 Pro), elle montre une toute petite baisse par rapport à 2015 (1,58 millions). Une miette en moins grâce au soutien de nombreux arguments pour les joueurs (modèle Pro, VR, FFXV, offres plus agressives en fin d'année…), là où 2015 a pu essentiellement se reposer sur des titres plus forts commercialement parlant avec Fallout 4, Star Wars Battlefront et un Call of qui avait davantage de prestance.